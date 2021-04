Jamiroquai: Virtual Insanity diventa un dipinto. A fin di bene

Ricordate Jamiroquai e la sua "Virtual Insanity"? Ma certo! La hit, tratta dall'album del 1996 "Travelling Without Moving", festeggia nel 2021 i suoi primi 25 anni e per celebrarla degnamente ecco che è stata creata un'opera d'arte davvero speciale.

Si tratta di un quadro, realizzato dalla Soundwaves Art Foundation. Diretta da by Tim Wakefield, è una fondazione che unisce musica, arte moderna, tecnologia avanzata a scopo benefico. Infatti, cattura i battiti digitali delle canzoni più celebri e colora, distorce e manipola le onde sonore, creando vere e proprie, meravigliose opere d'arte. I dipinti sono poi firmati dagli autori delle canzoni e messi in vendita. Tutto il ricavato è donato ad associazioni che si occupano di salute mentale, ambiente, giustizia sociale, soccorso a vittime di catastrofi.

Tra le canzoni che sono state tramutate in quando ci sono "Sledgehammer" di Peter Gabriel e "The Passenger" di Iggy Pop. Anche George Michael si era entusiasmato per le opere della Soundwaves Art Foundation e ne sosteneva appassionatamente le attività.

L'opera nata da "Virtual Insanity" è disponibile in sole 50 stampe e 4 originali al costo di 420.000 dollari.

