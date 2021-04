Se Eric Clapton rivela la sua canzone preferita

Eric Clapton è tra gli artisti più amati. La sua "Layla" per esempio ha schiere di ammiratori che non si stancherebbero mai di ascoltarla. Ma... qual è invece la canzone che Eric Clapton preferisce più delle altre?

La domanda in effetti è stata posta al musicista. Accadde nel lontano 1989, quando Clapton prese parte a un ben noto programma della britannica BBC intitolato "Desert Island Discs", ovvero "Dischi da isola deserta".

Come il titolo lascia facilmente intendere, si chiedeva all'ospite di rivelare la propria classifica personale dei dischi da portare con sé su un'isola deserta (8, per l'esattezza). Inoltre, si domandava anche di sbilanciarsi e rivelare quale, tra le canzoni citate, fosse davvero la preferita, quella senza cui non sarebbe stato possibile sopravvivere sulla fantomatica isola.

Eric Clapton rispose senza esitare che la sua canzone preferita era “Purple Rain”, il brano che Prince aveva pubblicato nel 1983. Ecco cosa rivelò Clapton al proposito: «“Purple Rain” incarna molte cose diverse ed è emotivamente davvero potente...» e aggiunse di essere andato a vedere l'omonimo film «in un momento in cui pensavo che il rock and roll fosse morto. Poi sono andato a vedere "Purple Rain". Questo è un qualcuno che è una reincarnazione di Little Richard, Jimi Hendrix e James Brown nella stessa persona. Ho pensato che fosse esattamente ciò di cui il mondo aveva bisogno. E' una figura molto controversa, ma lo amo teneramente e penso che musicalmente sia un genio».

E Clapton ha riproposto più volte in concerto "Purple Rain"

Se poi siete curiosi di conoscere le altre 7 canzoni che Clapton avrebbe portato con sé sull'isola deserta, ecco di quali si tratta: "Senza mamma. Suor Angelica" di Giacomo Puccini ; "Au fond du temple saint" di Georges Bizet ; "Cross Road Blues" di Robert Johnson; "Feel Like Going Home" di Muddy Waters; "I Love The Woman" di Freddie King; "Hard Times" di Ray Charles e "I Was Made To Love Her" di Stevie Wonder.

