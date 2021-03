Anche la musica scende in campo contro l'emergenza climatica

Music Declares Emergency: con questa dichiarazione di “guerra” il mondo della musica scende in campo contro la crisi climatica. Più di 4000 artisti, professionisti e organizzazioni del settore musicale – tra cui Mick Hucknall, Annie Lennox, Pretenders, Billie Eilish, Massive Attack – si sono uniti per l’ambiente dicendo: siamo in piena emergenza climatica ed ecologica e ancora non si fa abbastanza! E allora l’esercito musicale chiede con forza ai governi di tutto il mondo di agire immediatamente, dando una riposta concreta per proteggere la Terra.

Nel 2019, sotto lo slogan “No music on a dead planet”, ovvero “non c’è musica in un pianeta morto”, nasceva nel Regno Unito il Music Declares Emercency – MDE. Il movimento, attualmente presente anche in Svizzera, Germania, Cile, Francia e Canada, sul suo sito web dichiara: “Crediamo che attraverso il potere della musica si possano promuovere quei cambiamenti culturali necessari per creare un futuro più verde, più giusto e migliore”.

Il cambiamento parte anche dalla consapevolezza e dalla coerenza: MDE è cosciente del proprio impatto ambientale come industria musicale e si impegna a intraprendere azioni urgenti che diminuiscano la propria impronta. Chi aderisce al movimento si impegna a parlare di clima, emergenza ambientale e contribuisce a un’industria rigenerativa. Speriamo che il vento della rivoluzione arrivi presto anche in Italia!

(Foto Getty Images)