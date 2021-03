Se Boy George rifà Karma Chameleon

Impossibile dimenticare Boy George e la sua "Karma Chameleon". La canzone era stata pubblicata nell'album dei Culture Club "Colour by Numbers" nel 1983. In breve, era diventata una grande hit. In Gran Bretagna era stato il singolo più venduto del 1983. Inoltre, "Karma Chameleon" aveva raggiunto la vetta delle classifiche di ben sedici paesi restando per ben quattro settimane in cima alle classifiche statunitensi della Billboard Hot 100.

Poco tempo fa Boy George ha riproposto la sua hit in una carezzevole versione acustica, con una cantante giovanissima, Mila Branger. Ecco l'imperdibile video.

