Céline Dion e il bellissimo invito a guardare agli anni con gioia

Céline Dion ha appena festeggiato i suoi 53 anni (è infatti nata a Charlemagne, in Québec, il 30 marzo 1968). E pensate che l'artista abbia pensato per un attimo con tristezza al tempo che passa, alle numerose candeline da spegnere, all'anno in più che si aggiunge all'età? Ma neanche per sogno!

Anzi, Céline ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di foto che sono un vero inno alla gioia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Céline Dion (@celinedion)

Nelle immagini, Céline è armata di gran coltello e affronta serafica il taglio di un'immensa torta ornata da tante note musicali. La fetta che si serve è davvero golosa e gigantesca. Probabilmente le foto risalgono a qualche anno fa, ma è il messaggio che le accompagna a renderle davvero significative, per tutti.

Céline scrive: «Non conto gli anni, ma di certo mangio la torta!». Come dire: apprezziamo tutto il bello che la vita ci offre, si tratta di un vero dono.

Grazie Céline, per avercelo ricordato.

(Foto Getty Images)