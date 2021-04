Francesco De Gregori buon compleanno

Francesco De Gregori è nato a Roma il 4 aprile 1951. E' tra gli artisti fondamentali della scena musicale italiana, per la ricchezza della sua ispirazione musicale e poetica. Il disco d'esordio è stato "Theorius Campus" (con Antonello Venditti), nel 1972. Sono poi venuti album come "Alice non lo sa", "Francesco De Gregori", "Rimmel", " Bufalo Bill", "De Gregori", "Viva l'Italia", "Titanic", fino agli ultimi "Per brevità chiamato artista", "Sulla strada", "Vivavoce", "De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto".

Nel corso della sua carriera, de Gregori ha collaborato con Antonello Venditti, Lucio Dalla, Giovanna Marini, Fiorella Mannoia, Pino Daniele. A celebrarlo, anche le stelle: è stato infatti dato il suo nome (e quello di Dalla) all'asteroide 6114 Dalla-Degregori.

(Foto Getty Images)