Fiorella Mannoia buon compleanno

Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile 1954. Ha iniziato lavorando nel mondo del cinema come controfigura (lo è stata tra le altre per Monica Vitti e Candice Bergen e ha recitato in alcuni spaghetti-western.

Gli Anni Ottanta vedono il suo successo musicale: nel 1980 canta con Pierangelo Bertoli "Pescatore". Nel 1981 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con "Caffè nero bollente", nel 1984 presenta, sempre al Festival di Sanremo "Come si cambia", nel 1987 porta al Festival "Quello che le donne non dicono". La canzone, inizialmente destinata a Fiordaliso e scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone le farà vincere il Premio della Critica.

Fiorella Mannoia è la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco (sei Targhe Tenco, come Ivano Fossati e Fabrizio De André). Il 2 giugno 2005 è stata nominata Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il 22 febbraio 2021 ha sposato il musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco.

(Foto Getty Images)