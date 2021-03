Grazie Mario Biondi per il video di Lov-Love -Love

E' un viaggio fantastico, nella dimensione della grande musica e tra i nostri sogni, quello che ci ha regalato Mario Biondi con il video della sua canzone "Lov-Lov-Love".

In questi tempi difficili, quando il desiderio di molti è quello di poter viaggiare ed evadere dalla realtà, ecco che le immagini della clip ci trasportano in mondi magici. Tra palme in un tramonto infuocato e meravigliose metropoli scintillanti di luci notturne. E il tutto è ambientato in un drive in, con tanti ricordi di proiezioni cinematografiche (e speranza di tornare in sala al più presto).

Insomma, un video che ci parla della potenza dell'amore. Che ci fa sognare trasportandoci in un mondo felice, tra colori caldi e avvolgenti e sorrisi della gente. E naturalmente, ci conquista con la calda voce di Mario e il tocco degli Incognito, che hanno collaborato alla nascita di questo meraviglioso, potente brano.

La clip è stata girata da Gaetano Morbioli nello spazio Ruote da Sogno, grande showroom a Reggio Emilia, dove in oltre 8.000 metri quadri è ospitata una selezione di 500 moto di ogni epoca e marca, tutte perfettamente restaurate, e oltre 140 auto Classiche, Supercar e YoungTimer. In questo spazio Mario ha anche girato il video precedente, "Cantaloupe Island".

"Lov-Lov-Love" è tratta dall'album "Dare", un progetto ricco di collaborazioni che segna anche i festeggiamenti per i 50 anni dell'artista. Il disco contiene 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della musica mondiale. Ad anticipare l'album è stato il singolo "Cantaloupe Island (Dj Meme remix)", rivisitazione del celebre brano di Herbie Hancock con gli High Five Quintet di Fabrizio Bosso. In "Dare" si trovano il “primo” Mario, marcatamente jazz e soul, e nuove sonorità ispirate a un sound adulto e internazionale. Ricca è la partecipazione al progetto di "vecchi" e "nuovi" amici, come la band inglese Incognito, Il Volo, ma anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The Highfive Quintet) e il Fabrizio Bosso Spiritual Trio.