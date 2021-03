David Bowie come non lo avreste mai immaginato

David Bowie protagonista di incantevoli stampe giapponesi, realizzate secondo l'arte tradizionale dell’ukiyo-e. E' il progetto “JAPANORAMA. Ukiyo-e Today”, mostra collettiva in programma ad aprile presso la ESH Gallery di Milano.

L'esposizione permette di conoscere la raffinata arte dell'ukiyo-e attraverso le immagini di grandi personaggi musicali. Il primo è David Bowie, che, dopo la collaborazione con il celebre stilista Kansai Yamamoto, iniziò a indossare abiti che ricordavano quelli del teatro giapponese kabuki. Sono state realizzate due stampe, ispirate alle copertine degli album "Diamond Dogs" e "Aladdin Sane".

Nella prima David Bowie indossa un kimono e siede accanto ad un enorme dragone. Nella seconda è ritratto come il leggendario incantatore di serpenti Kidomaru. Le stampe sono state realizzate (in sole 200 copie) con la tecnica originale degli antichi maestri. Si tratta di una stampa artistica impressa su carta con matrici di legno, fiorita in Giappone tra il XVII e il XX secolo. Il termine ukiyo-e è tradotto con “immagini del mondo fluttuante” e racconta i piaceri della vita (tanto preziosi perché effimeri) dei borghesi nelle città di Edo (oggi Tokyo).

La seconda serie di stampe è dedicata ai Kiss (e 100 copie sono state autografate dalla band). I Kiss sono rappresentati come attori kabuki e guerrieri samurai, con kimono, volto dipinto di bianco e trucco evidente.

La terza serie è dedicata agli Iron Maiden. Non mancheranno in mostra vedute contemporanee del quartiere Tsukuda di Tokyo e matrici originali in legno. Il progetto è nato in collaborazione con Ukiyo-e Project, azienda fondata da Yuka Mitsui.

