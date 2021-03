Se Jon Bon Jovi fa cantare anche il Principe William

Da qualche tempo Jon Bon Jovi ci regala brevi video deliziosi che raccontano del suo passato. A volte si tratta di momenti familiari, quando il futuro musicista era ancora un bambinetto, e si divertiva a suonare la batteria (prima di passare con maggior successo alla chitarra).

A volte sono filmati d'archivio un po' più recenti, ma davvero imperdibili: per esempio, Jon ha pubblicato una clip in cui canta una delle canzoni più amate dei Bon Jovi, "Livin' on a Prayer", con due personaggi d'eccezione. E, se la prima è Taylor Swift, il secondo è nientemeno che il Principe William. E non è davvero da tutti poter dire di aver cantato con il futuro Re del Regno Unito.

Jon Bon Jovi ha pubblicato lo scorso autunno la toccante ballad "Story of Love" (tratta dall'album "2020") dedicata al rapporto tra genitori e figli, allo scorrere del tempo, ai ricordi del passato. E in effetti ci sta donando, giorno dopo giorno, alcuni dei suoi più memorabili ricordi personali.

