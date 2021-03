Lady Gaga sommersa di rose a Roma per il suo compleanno

Lady Gaga ha trascorso il compleanno (35 anni, compiuti lo scorso 28 marzo) a Roma, impegnata com'è nelle riprese del film "House of Gucci", che le stanno facendo trascorrere molto tempo nel nostro paese.E, pur essendo in una delle città più belle del mondo, e in ottima compagnia (il cast del film vanta nomi come Ridley Scott, il regista, e Al Pacino, Jeremy Irons, Adam Driver e Jared Leto tra gli interpreti), certo un po' di nostalgia di casa Gaga l'avrà provata.

A farle però una meravigliosa sorpresa è stato il fidanzato, Michael Polansky. Che le ha inviato, nell'hotel di Roma dove Gaga soggiorna, un enorme mazzo di rose. Grandi, sontuose, davvero incantevoli. E Gaga si è commossa. ha abbracciato i fiori e pubblicato una foto del momento magico sulla sua pagina Instagram, con queste parole: «Quando il tuo fidanzato ti manda a Roma tutti i fiori per il tuo compleanno. Ti amo tesoro. Non vedo l'ora di stare a casa con te e i nostri cani, è tutto quello di cui ho bisogno»

(Foto Lady Gaga)