Bruce Springsteen e quel meraviglioso omaggio al suo amico scomparso

Bruce Springsteen ha ricordato il suo amico Michael Gudinski, celebre promoter musicale, con un bellissimo video, che accompagna la canzone “I’ll See You In My Dreams”, nuovo singolo tratto dall'album “Letter to You”.

Gudisnki è recentemente scomparso e la musica e le immagini del video sono un omaggio di struggente bellezza. Il Boss appare come è adesso e nei momenti più belli di molti anni fa, agli inizi della carriera.

Springsteen ha anche dichiarato: «Il mio amico Michael Gudinski è stato prima di tutto, e lo sarà per sempre, un uomo di musica. Ho girato il mondo in tour negli ultimi 50 anni e non ho mai incontrato un promoter migliore. Michael parlava sempre con una voce profonda e le parole gli uscivano così velocemente che la metà delle volte mi serviva un interprete. Ma lo sentivo forte e chiaro quando diceva, "Bruce, ti copro io". E l’ha sempre fatto. Era rumoroso, sempre in movimento, intenzionalmente (e non) divertentissimo, e profondamente appassionato. Sarà ricordato dagli artisti da tutto il mondo».

(Foto Getty Images)