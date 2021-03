Se Zucchero pubblica la foto di nonna Diamante

"Respirerò l'odore dei granai

Pace per chi ci sarà e per i fornai

Pioggia sarò, pioggia tu sarai"... inizia così una delle canzoni più amate di Zucchero, "Diamante, dedicata alla nonna dell'artista, che portava questo splendido nome, e ai ricordi di un'infanzia poetica e lontana...

Adesso Zucchero ha anche pubblicato sulla sua pagina Instagram la foto della nonna. E' uno scatto color seppia, che respira davvero un'atmosfera d'altri tempi, fatti di semplicità e affetti sinceri. Nell'immagine, il piccolo Adelmo (vero nome dell'artista) è poco più che un bimbetto, che stringe fiducioso la mano della nonna.

La canzone "Diamante" era stata pubblicato nel 1989. Faceva parte dell'album "Oro, incenso e birra" e ne esiste anche una versione del 1991 in duetto con Randy Crawford. Il testo era stato scritto da Francesco De Gregori («Non mi sentivo di scriverlo io perché temevo di essere troppo coinvolto, e di fare una cosa sdolcinata. Volevo un quadro a colori pastello, la trasparenza, la serenità, la pulizia dei testi di De Gregori, anche per chiudere il disco con un accenno di speranza, dopo tanti pezzi così tribolati», aveva dichiarato Zucchero) e nel video appariva anche una giovanissima Maria Grazia Cucinotta. Nel 1992 "Diamante" fu anche usato per la colonna sonora di uno degli episodi della celebre serie "Baywatch".

