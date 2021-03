Tiziano Ferro e tutta la sua gratitudine per la vita

Tiziano Ferro ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che davvero va dritta al cuore: nello scatto, l'artista sorride con tutto se stesso. Ridono perfino gli occhi, felici, commossi, sopraffatti dalla gioia. Il motivo? Il ricordo dei 20 anni di carriera. Era infatti il 2001 (il 22 giugno, per l'esattezza) quando un esordiente Tiziano cambiava le carte in tavola del pop italiano con la sua "Xdono", singolo che avrebbe anticipato il suo primo album in studio "Rosso relativo".

Da allora sono davvero passati 20 anni (e sembra ieri). E Tiziano commenta: «Questo è l’anno in cui celebrerò 20 anni di carriera. Ogni risata, come fosse la prima». E quello che davvero ci conquista, è il suo ricordare proprio le risate, di questi lunghi anni di musica. Non i successi, non le polemiche, non i trionfi, non le cadute. Ma il sorriso. Davvero una bellissima lezione di vita, che ci ricorda come della vita vanno presi i momenti sereni e spontanei. Quelli sì, che sono davvero un dono.

E in tema di ringraziamenti, pochi giorni prima Tiziano aveva voluto ricordare con un video il premio ricevuto dal festival Filming Italy, Los Angeles, che ha premiato il documentario dedicato alla sua vita, "Ferro" con il Best Documentary Award. Un grande riconoscimento per un lungometraggio in cui l'artista raccontava anche la lotta sostenuta per sentirsi libero, i problemi, le difficoltà e spingeva il pubblico a impegnarsi e credere nella possibilità di regalarsi un'esistenza migliore.

