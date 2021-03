Laura Pausini e quella dedica d'amore per il compagno

Sedici anni d'amore: sono davvero un bel traguardo da festeggiare. Così, Laura Pausini ha voluto celebrare su Instagram il suo lungo rapporto con il compagno Paolo, da cui è nata anche la figlia Paola.

Le parole di Laura sono poche, ma certamente ben calibrate: «Chi si ama lo sa. Serve incanto e realtà». Comunicano solidità degli affetti, fiducia, sguardo verso il futuro contando su un passato condiviso, di amore ed esperienze comuni.

Anche la foto è semplice e immediata. Bellissima. Intensa. Due sguardi, due visi vicini l'uno all'altro, una complicità cementata dagli anni passati insieme. Davvero un'immagine che racconta tutta una relazione. E la soddisfazione di essere ancora insieme, di fare famiglia.

E di soddisfazioni in questo periodo Laura ne ha anche altre. Dopo il Golden Globe è arrivata infatti la candidatura all'Oscar per la sua canzone, "Io sì (Seen)", dal film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti, interpretato da Sophia Loren. E vedremo se la cantante potrà aggiungere anche questo prestigioso premio ai riconoscimenti che ha già meritato.

(foto Getty Images)