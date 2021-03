Madonna apre l'album dei ricordi. Ed è subito emozione

Madonna ha toccato profondamente le corde più intime del nostro cuore. Le è bastato pubblicare sulla sua pagina Instagram un video di tanti anni fa. Immagini in bianco e nero, del tutto amatoriali. Ma dalla grande potenza emotiva.

Nella clip infatti (anche se i visi non si distinguono) balla una giovanissima Madonna. E il talento, l'energia, la determinazione con cui la giovane Ciccone affronta l'esercizio sono sbalorditivi. Le immagini raccontano di una voglia infinita di mettercela tutta, di farcela, di spingere a fondo l'acceleratore, più che si può, senza risparmiarsi, per imboccare finalmente la strada tanto desiderata. Quella del successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Madonna questa via l'ha percorsa tutta. E anche oggi, nella sua carriera, mette la stessa tenacia e lo stesso impegno fortissimo degli inizi. E il video da poco pubblicato è anche un invito a tutti noi, per spingerci a impegnarci per i nostri sogni. Ricordando le sue parole: «Questo è il mio primo video in assoluto! Quando è stato piantato il seme che avrei potuto essere un'artista... che avrei potuto lasciare quel mondo provinciale in cui mi trovavo. Non ho mai smesso di crederci. Naturalmente non avevo idea di cosa fosse in preparazione per me».

(foto Getty Images)