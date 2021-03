Lenny Kravitz e Jennifer Lopez: le foto più belle dal set del loro film

iLenny Kravitz e Jennifer Lopez: che coppia! E di certo non siamo i soli ad averlo pensato. I due artisti hanno molto in comune: un talento eclettico, che li fa passare dalla musica al cinema, una carica prorompente di fascino, una dedizione costante al lavoro, una carriera ricca di successi. E adesso, finalmente, le due celebrità sono insieme. E si parla di matrimonio. Sì, c'è di che sognare.

Ma, più che di sogno, si tratta di un film. Perché Jennifer Lopez e Lenny Kravitz sono impegnati sul set di "Shotgun Wedding". E Lenny non ha la parte del futuro sposo, ma anzi quella del guastafeste tra fidanzati. Le riprese si stanno svolgendo nella Repubblica Dominicana. E proprio da quest'angolo di Paradiso arrivano alcune foto dal set.

Nelle prime, Jennifer Lopez è sulla spiaggia, con quello che potrebbe essere un abito da sposa. Tutt'intorno, la troupe. Non si vedono altri attori in scena.

Nella seconda, c'è Lenny, che sta studiando la sua parte. E' rilassato, l'immagine probabilmente è stata scattata a notte fonda, nella sua camera d'albergo. Non manca naturalmente il copione.

In questi giorni in Repubblica Dominicana dovrebbe trovarsi anche Alex Rodriguez, volato da J.Lo per cercare di riconciliarsi con la fidanzata dopo gli ultimi scandali e pettegolezzi. Che l'atmosfera romantica del luogo e del film contribuiscano a riportare la pace?

