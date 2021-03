Ennio Morricone: al grande concerto in suo onore anche Clint Eastwood, Kevin Costner e Quincy Jones

Il mondo del cinema non ha certo dimenticato Ennio Morricone, il grande compositore italiano scomparso il 6 luglio scorso.

Anzi, è in programma un evento speciale dedicato al Maestro durante il 16° "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival". Lo show si terrà il 18 aprile. Sul palco, tanti illustri personaggi che furono amici e collaboratori di Ennio Morricone. Ci sarà il grande produttore musicale Quincy Jones. Non mancheranno Clint Eastwood e Kevin Costner, che hanno interpretato film arricchiti dalle sue meravigliose colonne sonore, dai western di Sergio Leone a "Gli Intoccabili" di Brian De Palma. Presente anche Quentin Tarantino, per cui Morricone compose la soundtrack del film "The Hateful Eight". Tra i musicisti, previste le presenze di Andrea Bocelli ed Amii Stuart.

La serata sarà ricca di musica, racconti e ricordi e saranno proiettati alcuni film con la colonna sonora del Maestro.

(foto Getty Images)