E ora Africa dei Toto risuonerà per sempre nel deserto del Namib

Max Sidentopf è un 30enne artista namibiano di origine tedesca che ha saputo imporsi all’attenzione planetaria per un motivo assai originale. La sua idea è stata riprodurre "Africa" dei Toto, indimenticabile hit del 1982, nel deserto del Namib: affascinante angolo del Sud-Ovest (in Africa, ovviamente).

Scelta una località tenuta segreta, per evitare sabotaggi e atti vandalici, si è munito di 6 altoparlanti e di un lettore mp3 con la traccia: ripetuta in loop. Premuto il play, la canzone ha cominciato a risuonare nell’atmosfera suggestiva…e lo farà ancora per molto, molto tempo.

Immediato l’effetto-meme: la proposta è divenuta uno dei brani preferiti in rete. Sono stati creati video su Youtube che lo riproducono per ore, e un bot di Twitter ne pubblica parti del testo ogni 3 ore.

Il sistema di riproduzione, ribattezzato ‘down in Africa’ (giusto per citare un passo), è alimentato da batterie solari: garantita una riproduzione senza sosta, almeno finché l’usura non vincerà i dispositivi. Non a caso, l’installazione ha per nome ‘Toto for ever’.

Una sola domanda: sarà contenta la fauna del luogo che qualcuno abbia violato il proprio delicato ecosistema, fatto anche di suoni naturali?

(foto Getty Images)