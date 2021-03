Lorenzo Jovanotti e quelle foto che sanno di primavera

Eh sì che l'ha anche cantato "Io penso positivo". Perché per Lorenzo Jovanotti uno stato d'animo grato al mondo - nonostante tutto - e costruttivo, ottimista, è sempre stata la chiave per affrontare la realtà.

Non dovremmo dunque meravigliarci delle ultime foto pubblicate sulla sua pagina Instagram, che sono un puro, multicolore inno alla gioia. E invece la semplicità e la bellezza di queste immagini, e il loro messaggio, ancora una volta vanno dritte al cuore. E ci fanno respirare un'aria di rinascita, di primavera, di buoni propositi. Ad accompagnare i primi scatti, anche delle frasi che ci incoraggiano e sono una spinta alla creatività che ciascuno di noi possiede:

«Ciao tribù che balla! un saluto e vi auguro cose belle. Considerate le circostanze ho pensato di stare in questo tempo dedicandomi a quello che chiamano “ricerca e sviluppo” ovvero studiare, scrivere, imparare cose che non so, suonare tantissimo, ascoltare, viaggiare con la fantasia prendendo appunti che poi un giorno quando sarà il momento diventeranno canzoni nuove.

Ho sempre fatto affidamento sulle canzoni, soprattutto su quelle che non sono ancora nate, perché una volta che vengono al mondo poi sono sempre loro, qui da me, a muovere il resto (sto parlando di quella parte della mia vita legata al palcoscenico, che si nutre di tutto quello che capita a tiro, buono o amaro che sia). Quindi sono qua che aspetto il via ma in realtà non è che aspetto, il via scatta tutte le mattine e la giornata è fatta di tutto quello di cui poi sarà fatta una canzone, che ancora non c’è o forse si ma questo io non lo voglio ancora sapere perché voglio cercare ancora e trovare ancora.



Faccio fatica a concentrarmi sul presente, come consiglierebbero i saggi, perché è soprattutto il futuro che mi accende il desiderio e la fantasia, perché è lì che ci vedremo di nuovo, a ballare, a cantare, a dirci ce l’abbiamo fatta.

Ciao a tutti a presto!».

L'altro scatto è scanzonato e scherzoso. Ricco di colori e simpatia. Grazie, Lorenzo, della tua carica di energia e positività, sempre!

(foto Getty Images)