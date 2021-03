Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: incontri di pace?

Ripercorrere la vita sentimentale di Jennifer Lopez è come andare sulle montagne russe, ma dal 2017 il punto fermo è l’ex campione di baseball Alex Rodriguez. O forse bisognerebbe usare il passato, “era”. Oppure no.

Veloce ripasso della situazione: i due stanno assieme – come abbiamo detto – dal 2017, due anni dopo la proposta di nozze con la cerimonia programmata per il 2020 in due località: negli Hamptons, la ricchissima enclave di imprenditori, magnati, politici e divi non lontana da New York, e una pure in Italia. Dove? Il luogo non è mai stato specificato ma la cantante ha pure detto che lei dalle nostre parti verrebbe volentieri a viverci, “in un piccolo paesino”.

Ma i piani sono stati scombussolati dalla pandemia, che ha fatto rimandare le nozze. Subito dopo le voci di una rottura della coppia. Questo lo ieri, la storia dell’oggi invece è radicalmente diversa e le indiscrezioni sulla fine della loro love story però ora vengono smentite dalla stampa statunitense: Rodriguez si è infatti recato nella Repubblica Dominicana, dove Jennifer sta girando il suo nuovo film, “Shotgun Wedding”. Poi una specie di comunicato congiunto, una dichiarazione a un programma della CNN: “stiamo lavorando su alcune cose, ma stiamo ancora insieme”.

(Foto Getty Images)