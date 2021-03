Bruce Springsteen: Nick Jonas vorrebbe interpretarlo in un film

Un film sulla vita di Bruce Springsteen? Be', dopo le pellicole dedicate ai Queen ("Bohemian Rhapsody") ed Elton John ("Rocketman") e quelle in arrivo su David Bowie ("Stardust") e Robbie Williams ("Better Man"), l'idea potrebbe essere non male. Almeno secondo Nick Jonas, che si propone anche per interpretare il Boss.

Jonas anzi ha rivelato che avere il ruolo di Springsteen in un film sarebbe davvero «il sogno della sua vita». Il musicista, che ha anche recitato nel film "Jumanji: Welcome to the Jungle" ne ha parlato durante un'intervista con Zane Lowe: «Sono cresciuto nel New Jersey, Bruce ovviamente ha un posto speciale nel mio cuore e nella mia creatività, e il mio sogno è quello di interpretarlo in un film e raccontare la sua storia in un modo che gli renda onore e che possa anche coinvolgerlo.

Nick Jonas ha anche ricordato come Springsteen sia un vero campione per tutti i suoi fan e abbia donato loro sempre il meglio, per tutto l'arco della sua carriera. Il musicista ha anche confessato che i live del Boss, con tutta la loro energia, sono stati il modello per le sue esibizioni con i Jonas Brothers.

Ma ci sarà mai un film su Bruce Springsteen? Per ora l'unica pellicola che lo ha riguardato è stata "Blinded By The Light", che però parlava della passione del giornalista Sarfraz Manzoor per la sua musica. E, se si pensasse a un biopic, chissà quale attore potrebbe essere scelto per interpretare il Boss.

(foto Getty Images)