I Duran Duran e il Gattopardo: la bellissima storia che unisce la band britannica a uno dei palazzi più incantevoli di Palermo

Quest'anno i Duran Duran festeggiano i dieci anni dall'uscita del loro album “All You Need Is Now”, pubblicato in Europa il 21 marzo del 2011. Per l'occasione è stata riproposta la copertina dell'album e un fan italiano della band ha scritto al gruppo, rivelando di aver scoperto dove fosse scattata la foto: nel meraviglioso Palazzo Valguarnera-Gangi di Palermo, dove tra l'altro il grande regista Luchino Visconti ha girato "Il Gattopardo" con Claudia Cardinale e Alain Delon.

I Duran Duran si sono complimentati con il fan e hanno raccontato tutta la bellissima storia che li unisce a questo palazzo palermitano. Fu infatti Nick Rhodes a visitare Palazzo Valguarnera-Gangi con la sua famiglia e a restarne profondamente colpito. Nick, che è anche un abile fotografo, scattò numerose immagini delle stanze del palazzo e una di queste fu poi utilizzata per la copertina di “All You Need Is Now”, rivista dall'artista Clunie Reid e con la grafica di Rory McCartney.

Ecco la foto del Palazzo che ha ispirato la copertina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sicily road trip 2021 (@sicilyroadtrip)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reliving Renaissance (@gerinifirenze)

Ed ecco la copertina dell'album

E non è tutto: una canzone del disco si intitola proprio “The Man Who Stole a Leopard” (termine inglese per "gattopardo") e contiene un campionamento di Nino Rota, dalla colonna sonora di un altro film di Luchino Visconti, "Rocco e i suoi fratelli". E così, il cerchio davvero si chiude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duran Duran (@duranduran)

