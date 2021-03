Ed Sheeran pittore a fin di bene

Ed Sheeran ha un grande cuore. Lo ha già dimostrato in altre occasioni e questa volta ha deciso di dipingere un grande quadro, a scopo benefico.

L'artista ha così creato un'opera astratta, che ha battezzato Splash Planet. Il dipinto è stato poi messo in palio per una lotteria benefica a favore dell'associazione Cancer Campaign in Suffolk (CCiS). Il ricavato? Ben 50.000 sterline. Ad aggiudicarsi il quadro un cittadino degli Stati Uniti, che aveva partecipato alla lotteria donando 20 dollari.

Ecco Ed mentre dipinge.

In un successivo video, l'artista ha affermato: «il dipinto è uno dei miei. Uno dei più grandi, che avete visto anche sulla copertina di Afterglow». In effetti, Sheeran ama molto dipingere Anzi, il quotidiano Daily Mail ha anche ipotizzato che siano opera sua i quadri firmati The Hat, donati ad associazioni e locali del Suffolk.

(foto Getty Images)