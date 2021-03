LP, buon compleanno

LP, ovvero Laura Pergolizzi, cantautrice newyorkese di origine italiana, è nata a Huntington, New York, il 18 marzo 1981.

L'artista era già ben nota al pubblico degli addetti ai lavori: aveva infatti composto canzoni per Rihanna, Christina Aguilera e Rita Ora. Aveva poi pubblicato anche album a suo nome, come il disco d'esordio, "Heart Shaped Car"del 2001, seguito da altri tre cd e un ep. A portare al successo questa artista dalla voce graffiante e dai riff coinvolgenti è stato però il brano "Lost On You", pubblicato nel 2016 e subito diventato una hit (disco di platino, medaglia d'oro nella classifica di iTunes Top Brani, primo nella classifica Airplay Radio, Top 10 Airplay TV, primo nella classifica Top 100 di Shazam Italia, quinto nella

Top 10 Shazam Mondo e Top 30 Spotify) .

Sono poi venuti altri successi come "Other People" e "The One That You Love".

Ecco 3 canzoni per festeggiarla

Lost On You

How Low Can You Go

One Last Time

(Foto Getty Images)