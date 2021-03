Adam Levine buon compleanno

Adam Noah Levine è nato a Los Angeles il 18 marzo 1979. A dargli notorietà è stata la band dei Maroon 5, di cui è frontman.

Levine ha iniziato la sua carriera nella musica nel 1994, con la band Kara's Flowers. Nel 2001 sono invece nati i Maroon 5 (di cui fanno parte anche James Valentine, Matt Flynn e Jesse Carmichael), che hanno pubblicato nel 2002 l'album d'esordio "Songs About Jane", disco di platino negli Stati Uniti.

Levine ha debuttato come attore nel 2012, nel programma televisivo "American Horror Story: Asylum". Ha anche lanciato una linea di profumi e una collezione uomo e possiede una propria casa discografica, la 222 Records. Nel luglio 2014 ha sposato la modella Behati Prinsloo, da cui ha avuto le figlie Dusty Rose e Gio Grace.

Ecco 3 video per festeggiarlo

"This Love", secondo brano tratto dal primo album in studio "Songs About Jane"

"Girls Like You", quarto brano tratto dal sesto album in studio "Red Pill Blues"

"Beautiful Mistakes", con Megan Thee Stallion

(Foto Getty Images)