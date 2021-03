Ludovico Einaudi: la sua musica accompagna la corsa agli Oscar di due dei film favoriti

Manca poco ormai alla serata in cui saranno assegnati gli Oscar e cresce l'attesa per scoprire quali film e quali star riceveranno l'ambita statuetta.

Tra i favoriti c'è "Nomadland", di Chloe Zhao, il vero exploit della stagione, già premiato con il Leone D’Oro a Venezia e vincitore di due Golden Globe per miglior film e regia. Il film vanta ben sei nomination (miglior film, regia, attrice protagonista, fotografia, montaggio, sceneggiatura non originale).

Altra pellicola data tra le favorite è "The Father" di Florian Zeller. Anche in questo caso, sono sei le nomination (miglior film, attore protagonista, attrice non protagonista, montaggio, fotografia, sceneggiatura non originale).

Ebbene, in tutti e due questi meravigliosi film c'è anche un po' d'Italia: la musica di entrambi è infatti firmata dal Maestro Ludovico Einaudi.

Per "Nomadland" Einaudi ha interpretato brani tratti dai suoi album “Seven Days Walking”, “Elements” e “Divenire”.

In "The Father" il Maestro non solo ha firmato la colonna sonora con brani tratti da “Seven Days Walking”, ma ha anche composto appositamente un brano originale con il titolo di "My Journey” accompagnato da Federico Mecozzi e Redi Hasa.

Non resta adesso che attendere la notte del 25 aprile, serata di premiazione degli Oscar, per scoprire quali saranno i film premiati dall'Academy.