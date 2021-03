Gli U2 danno spettacolo: 4 leggendari concerti in arrivo in Rete!

Si intitola "U2: The Virtual Road" il nuovo, entusiasmante progetto della band irlandese: una serie di quattro leggendari concerti trasmessi per la prima volta sul canale YouTube della band, con audio rimasterizzato e immagini di altissima qualità

Il primo concerto è in programma il giorno di San Patrizio, il 17 marzo 2021. Si tratta di “U2 Go Home: Live From Slane Castle” e festeggia il ritorno della band allo Slane Castle a vent’anni dal loro primo live. In esclusiva per YouTube, Dermot Kennedy apre il concerto con un’esibizione solista registrata pochi giorni fa nei pressi di Los Angeles.

Il 25 marzo è la volta di “U2: Live At Red Rocks”, registrato il 5 giugno 1983 negli Stati Uniti, al Red Rocks Amphitheatre in Colorado, durante il War Tour. Un indimenticabile, potente show sotto la pioggia. Ad aprire il live i Fontaines D.C con un concerto registrata lo scorso anno a Dublino

Il 1 aprile lo show in programma è “Popmart: Live From Mexico City” , indimenticabile live del dicembre 1997 allo stadio Foro Sol. Ad aprire Carla Morrison.

Chiude la programmazione il 10 aprile “iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris”, registrato nel dicembre 2015, quando gli U2 sono tornati a Parigi a meno di un mese dagli attacchi terroristici del 13 novembre, per due spettacoli riprogrammati. Lo show è visibile spettacolo per la prima volta. Apre la band francese Feu! Chatterton.

Dan Chalmers, direttore di YouTube Music per l'area EMEA, ha dichiarato: «I quattro concerti presentati in "The Virtual Road" sono i più memorabili e iconici della storia della band e della storia del rock in generale» e la band ha aggiunto: «Ogni spettacolo è memorabile per noi, ma questi quattro in particolare... È emozionante essere di nuovo in viaggio. Abbracciando, seppur virtualmente, tutti i nostri fan. E specialmente è emozionante essere insieme a questi formidabili compagni di viaggio come Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison e Feu! Chatterton»

Attenzione però: i live saranno disponibili sul canale YouTube della band solo per 48 ore.

(Foto Getty Images)