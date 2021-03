Bruce Springsteen e quella bellissima canzone soul: il video

E' una grande, meraviglioso regalo quello che ci ha preparato Bruce Springsteen. L'artista infatti ha inserito nel suo nuovo album live ufficiale del mese, "New York City -MSG 6/27/2000", una bellissima soul ballad. Si tratta di "Back in Your Arms Again".

Una canzone davvero toccante, che il Boss suona di rado. L'ha infatti eseguita dal vivo solo una quindicina di volte. Tra cui quella registrata nell'album live, che raccoglie le performance del del 27 giugno presso il Madison Square Garden di New York. Fu la serata finale (e trionfale) del Reunion Tour. Gli show al Madison Square Garden di New York City furono dieci e il live del mese riporta l’ottava serata, forse la più bella, con l'esecuzione di “Code Of Silence′′, “American Skin (41 shot)” e "Blinded by The Light”.

La ballad "Back in Your Arms Again" fu realizzata nel 1995. Inizialmente doveva far parte del "Greatest Hits". Poi non fu inserita. Vide la luce nel 1999, tra gli inediti del cofanetto battezzato "Tracks". E anche dal vivo viene eseguita di rado, solitamente su richiesta del pubblico. Adesso finalmente torna in luce. E conquista.

