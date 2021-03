Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: è finita. Oppure no

E' stato un fine settimana difficile per Jennifer Lopez e per il suo (ex?) fidanzato Alex Rodriguez. Sembrava quasi (e forse però è tutto vero) che la celebre coppia si fosse addirittura lasciata. Era infatti venuta a galla la storia di un tradimento dell'ex campione di baseball Rodriguez (e i bene informati da tempo sostengono che non sarebbe il solo). La protagonista di un reality show, Madison LeCroy, aveva infatti parlato di un flirt con Rodriguez. Poi, aveva minimizzato, affermando che si trattava solo di simpatie e scambi di commenti sui social network. Ma intanto il sito PageSix dava la notizia bomba: J.Lo e Alex Rodriguez si erano lasciati.

La Lopez si trova per ora nella Repubblica Dominicana per girare il film "Shotgun Wedding", con Lenny Kravitz. Rodriguez era ornato solo soletto a Miami. E sui siti si rincorrevano le voci di una separazione ancora più difficile perché la coppia ha molti affari in comune. E dire che fino a pco tempo fa J. Lo parlava dei suoi sogni di matrimonio...

Adesso però Jennifer e Alex hanno inviato al settimanale People un comunicato stampa: «Tutto quello che è stato detto su di noi non è accurato. Stiamo cercando di risolvere le cose». Frasi che non risolvono il mistero: la coppia è scoppiata oppure no? Staremo a vedere.

(Foto Getty Images)