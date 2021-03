Sì, Giorgia, sei proprio solare!

Giorgia sa sempre come regalarci momenti di incomparabile bellezza. Di emozione pura. Lo fa con le sue canzoni. Un distillato potente di vocalità eccezionale, melodie originali e sempre ricercate, testi mai banali. Lo fa con le sue performance, che sono sempre un tuffo al cuore. Bellezza in movimento.

Ma Giorgia sa donarci gioia anche con le immagini che pubblica sulla sua pagina instagram. Scatti che raccontano tutta la sua meravigliosa capacità di vivere la vita al meglio, apprezzandone anche i lati più semplici (e e per questo, più profondamente appaganti). Guardate per esempio le ultime foto che ha pubblicato.

In una, è ritratta a Roma: Il cielo è di un blu cobalto tanto terso da sembrare quasi irreale. La prospettiva monumentale è perfetta. Affascinante. Se dovessimo pensare a un invito per visitare la Città Eterna, be'... sarebbe proprio questo.

In un'altra foto, Giorgia sorride. E il suo sorriso è così spontaneo e naturale che subito infonde amore per la vita e serenità. E ci spinge a cercare un motivo per sorridere, anche e nonostante questi giorni difficili. Grazie Giorgia, per essere sempre così solare. Un vero esempio per tutti noi.

