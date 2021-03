E' davvero Bee Gees mania! Un nuovo film dedicato alla band

Anni Settanta, quanta passione! Il ricordo di quei giorni e il loro sound inconfondibile continua ad appassionare i fan. Così non stupisce che uno dei gruppi più leggendari di quel periodo, i Bee Gees, sia tuttora sulla cresta dell'onda.

La band, composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb, ci ha regalato, tra le altre cose, le indimenticabili canzoni della colonna sonora del film "La febbre del sabato sera" e un modo di usare il falsetto nei brani che ha fatto scuola.

Già lo scorso anno i Bee Gees erano stati protagonisti di un documentario, intitolato "How Can You Mend a Broken Heart" e diretto da Frank Marshall. Adesso si parla di un biopic, dopo la popolarità che il genere ha riscontrato grazie a "Bohemian Rhapsody", dedicato alla storia dei Queen. Sulla stessa scia è infatti uscito "Rocketman", imperniato sulla vita di Elton John, e siamo in attesa delle pellicole ispirate a Robbie Williams e David Bowie.

A far emozionare i fan del cinema è la notizia che il film sui Bee Gees dovrebbe avere la regia di Kenneth Branagh, l'attore e regista britannico celebre per le sue sortite shakespeariane e ultimamente per i thriller "Assassinio sull'Orient Express" e "Assassinio sul Nilo". Produttore esecutivo della pellicola dovrebbe essere l'unico superstite dei Bee Gees, Barry Gibb.

(Foto Getty Images)