Noemi ospite di Radio Monte Carlo

Venerdì 12 marzo alle 12 ospite di Due come noi è Noemi, che racconterà a Rosaria e Max tutte le emozioni dall'ultimo Festival di Sanremo, a cui ha partecipato con la canzone "Glicine".

Il brano ha anticipato il nuovo album dell'artista, “Metamorfosi”, pubblicato il 5 marzo. Si tratta (ed è la prima volta per Noemi) di un disco autobiografico, che racconta l’ esigenza dell'artista di evolvere, di riacquistare il controllo sulla sua vita, di ritrovare la passione per se stessa e la musica. Noemi si è anche aperta all'incontro con altre realtà musicali, mixando in modo convincente e personale pop e underground. Nel suo team di lavoro, anche i producer Dorado Inc. di Dario Faini (per i brani “Glicine”, insieme ai Muut, e “Si illumina”), Muut, Andrea Rigonat.

Non perdere la nostra intervista