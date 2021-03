Lady Gaga gira a Milano: le foto col foulard alla Statale

Occhi aperti a Milano… potreste essere fortunati e incontrare Lady Gaga! La pop star e attrice americana, dopo Roma e Gressoney, sta girando nel centro milanese le scene di "House of Gucci", il nuovo film di Ridley Scott che la vede come protagonista nei panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci.

Mora, cappotto e foulard, la diva, quasi irriconoscibile, è stata avvistata in mattinata nei pressi dell'Università Statale. Il blindatissimo set è stato allestito all'alba.

Lady Gaga resterà a Milano assieme alla troupe per un paio di giorni prima di trasferirsi sul Lago di Como per ulteriori riprese. Non solo Gaga, ma anche Adam Driver, che interpreta Maurizio Gucci, e Jeremy Irons, che è Rodolfo, il padre.

La pellicola racconta la storia della famiglia Gucci e dell’omicidio di Maurizio, ucciso a Milano nel 1995. Per questo delitto, Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni di carcere con l’accusa di essere la mandante.

