Lenny Kravitz è davvero un inguaribile romantico

Il tempo a volte sembra donare ad alcune persone una grazia speciale. Dona più attenzione, più consapevolezza, più serenità. Rende più belli, più luminosi. E' quanto sta accadendo anche a Lenny Kravitz. Star di ruggente notorietà, Kravitz sta affrontando con uno stile tuto suo il passare degli anni. E ne guadagna. Guardatelo per esempio in quest'ultima foto, in cui presta il suo volto per una nota fragranza. Direste che ha 57 anni? Forse no, eppure è davvero così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Ma non si tratta solo di esteriorità, quanto di bellezza interiore. Che ha che fare anche con la capacità di riconoscere un momento perfetto e apprezzarlo in tutta la sua toccante grandiosità. Come l'alba tropicale che Lenny ha voluto regalare a tutti noi, pubblicandola sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Poi, c'è l'amore per l'essenziale, i veri affetti della vita. Come quello per la figlia Zoe. Scelta, in un commovente abbraccio da piccola, per ricordare la Giornata Internazionale delle Donne. Il sorriso di una bimba, un papà danzante, un attimo di felicità familiare. Insomma, è o non è Lenny un grande, vero romantico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

(foto Getty Images)