Se Chaka Khan registra una nuova, potente versione di I'm Every Woman

Ricordate "I'm Every Woman"? Be', impossibile dimenticarla. La hit di Chaka Khan del 1978 ha segnato la storia della musica ed è tuttora un classico evergreeen.

Adesso proprio Chaka Khan ha deciso di cantarla in una nuova versione, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. Per l'occasione, si è fatta accompagnare da Idina Menzel (Premio Oscar per "Let It Go" dalla colonna sonora di "Frozen").

La nuova versione della canzone e il video che la accompagna volgiono mettere in luce "l'incredibile forza delle donne".

Per l'occasione è stata anche lanciata la campagna #IMEVERYWOMAN International Women’s Day Campaign da CARE (l'organizzazione umanitaria contro la povertà nel mondo) che per tutto il mese di marzo produrrà seminari e dibattiti su temi come educazione e salute al femminile.



Chaka Khan ha dichiarato: «E' per un onore prestare la mia voce per celebrare e ispirare le donne in questa giornata. Spero che la nostra versione di "I’m Every Woman" metta in luce l'incredibile forza delle donne, donne che hanno cambiato il mondo dirigendo le loro comunità. Rendiamo omaggio soprattutto a quelle eroine donne che hanno combattuto il COVID lo scorso anno. Appoggio CARE e il suo lavoro nel mondo, per sostenere le donne e le ragazze. In questo giorno, aiutate CARE e me a diffondere il messaggio che quando le donne sono in salute, istruite e fiorenti, tutto il mondo ne trae vantaggio».

(Foto Getty Images)