Lady Gaga col colbacco e le perle: le prime foto dal set blindatissimo in Val d'Aosta

Il set è blindatissimo, fotografi e giornalisti non sono ammessi, ma qualcosa filtra, dalle riprese in Val d'Aosta del nuovo film di Ridley Scott, "House of Gucci", dedicato al tragico caso dell'omicidio Gucci.

Siamo a Gressoney, in Val d’Aosta. Dieci hotel sono stati affittati dalla produzione, un resort intero è tutto per Lady Gaga. E infatti eccola, Gaga, con i costumi di scena: un colbacco di pelliccia bianca e fili di perle. Quasi irriconoscibile nei panni di Patrizia Gucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RB Casting (@rbcasting)

Il cast del film è stellare: oltre a Lady Gaga, fanno parte della pellicola Adam Driver, Robert De Niro, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. Ridley Scott aveva in mente da molti anni l'idea di girare un film dedicato alla fosca vicenda Gucci. Aveva anche offerto la parte della protagonista, adesso affidata a Gaga, ad Angelina Jolie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga Nation (@ladygaga.nation)

Le riprese continueranno poi a Milano. Secondo i bene informati, a essere interessate saranno via Festa del Perdono, via Santo Spirito e via Marina (che si trova proprio nelle vicinanze di corso Venezia, dove fu assassinato Maurizio Gucci) e forse anche presso il ristorante Il Salumaio, in via Montenapoleone.

(Foto Getty Images)