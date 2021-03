E' Adele l'artista del secolo che ha venduto più album in Gran Bretagna

E' lei, Adele, l'artista al femminile che ha venduto più copie in Gran Bretagna in questo secolo. A stabilirlo e conferirle l'ambito titolo di artista del secolo è stata la British Phonographic Industry (BPI), che ha valutato la vendita degli album delle più grandi interpreti femminili.

Così, Adele ha battuto colleghe celebri come Madonna, Rihanna, Dido e P!nk. A dare il primato ad Adele è stato soprattutto l'album "21", sei milioni di copie vendute nel solo Regno Unito.

Questa la classifica delle 10 artiste di maggior successo in Gran Bretagna:

Adele

P!nk

Madonna

Rihanna

Dido

Amy Winehouse

Kylie Minogue

Beyoncé

Britney Spears

Lady Gaga

Questa la classifica per album:

Adele "21"

Amy Winehouse "Back To Black"

Adele "25"

Leona Lewis "Spirit"

Lady Gaga "Fame"

Dido "No Angel"

Dido "Life For Rent"

Norah Jones "Come Away With Me"

Adele "19"

Emeli Sandé "Our Version Of Events"

E' da notare (con orgoglio) che ben 3 stelle di questa lista, ovvero Adele, Amy Winehouse e Leona Lewis hanno seguito le lezioni della Brit School, la celebre scuola britannica di Performing & Creative Arts, che è completamente gratuita.

Oltre a rivelare la classifica, la British Phonographic Industry ha dichiarato che il 21 ottobre si celebrerà il National Album Day, che sarà dedicato alle donne, con il titolo di "Celebrating Women In Music’".

E Adele? Sarà certo felice del suo primato. Mentre un suo amico, il comico Alan Carr, ha rivelato di aver già ascoltato alcune canzoni: che sono (e c'era da dubitarne?) «fenomenali!».

