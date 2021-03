Phil Collins, quella sua passione per i trenini e l'angosciosa domanda: la sua batteria l'avete voi?

Credevate di sapere tutto su Phil Collins. I Genesis, la musica, i tour, la famiglia. E poi la passione per la storia di Alamo, gli infortuni, le vicissitudini per la villa di Miami... Ebbene, questo è niente rispetto a quello che lo stesso Phil sta adesso raccontando di sé. Esattamente: Phil si sta confessando a ruota libera e sembra anche che si stia divertendo moltissimo a farlo. L'occasione sono i suoi podcast, adeguatamente battezzati "Phil dalla A alla Z". E già il video di presentazione merita tutta la vostra attenzione, per quell'energetico mix di esistenza raccolta in veloci frammenti video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phil Collins (@officialphilcollins)

E poi ci sono i podcast stessi. Uno è dedicato all'affannosa ricerca della propria batteria. Phil confessa di aver posseduto un set di batteria che era stato ben chiuso in una valigia e di averlo dimenticato in un trasloco. Così, chiede a numerose persone di poter dare un'occhiata nelle loro case... magari è rimasto lì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phil Collins (@officialphilcollins)

Non manca la confessione sul suo soprannome, Mr Nice Guy. Che, racconta Phil, si deve tutto a sua madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phil Collins (@officialphilcollins)

Anche se il momento più trascinante è quello in cui l'artista confessa tutto il suo amore per i trenini. E lo sguardo di compassione con cui i figli guardano ai suoi entusiasmi... ferroviari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phil Collins (@officialphilcollins)

(Foto Getty Images)