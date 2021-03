Sting, quel caldo bacio e la meravigliosa foto da bimbo

E' un periodo creativo per Sting. Il 19 marzo esce il nuovo album dell'artista, "Duets". E, a metà del mese, anche il suo nuovo vino. Si tratta di Baci sulla bocca, un vermentino prodotto dell'artista e dalla moglie Trudie Styler nella loro tenuta Il Palagio, a Figline Val d'Arno.

«Questo Vermentino è un vino spettacolare», ha confessato Trudie «con l'aroma di pesca e fiori e un leggero sapore di drupacee e gelsomino. In un momento in cui a tutti manca il contatto umano spontaneo, questo vino risveglia i sensi come un caldo bacio estivo».

L'etichetta riproduce una celebre fotografia: California Kiss del fotografo statunitense Elliott Erwitt. L'immagine ritrae due innamorati riflessi nello specchietto dell'auto mentre si baciano. Erwitt è stato vicino di casa di Stinge Trudie a New York e ha concesso loro i diritti per utilizzare lo scatto ormai leggendario sulle bottiglie del vermentino Baci sulla bocca.

I vini prodotti da Sting sono assai apprezzati: nel 2016 il rosso Sister Moon è stato premiato tra i 100 migliori vini d'Italia. Dopo Baci sulla bocca, prodotto con l'enologo Riccardo Cotarella, arriverà anche lo spumente rosato che prenderà stavolta il nome da una canzone del musicista, "Brand New Day", seguito da due nuovi rossi.

Tra tante soddisfazioni, purtroppo anche un momento triste. Sting ha infatti perso una zia molto cara, Marion. Che ha ricordato con un affettuoso post sulla sua pagina Instagram e una meravigliosa foto in cui, bambino, è in braccio all'amatissima sorella della sua mamma.

