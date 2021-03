Lode a Elodie, che ci ha sempre spronati a vincere le avversità

Se c'è un'artista che merita davvero di essere presa a modello, e non solo artistico, è proprio Elodie.

Tra tante star capricciose e polemiche, tutta la carriera e la personalità della cantante romana sono invece un inno alla concretezza, all'impegno, al duro lavoro e alla sincerità. Merce rara, di questi tempi.

Ma insomma cosa ci sta regalando, anno dopo anno, Elodie? Be', un esempio vivente di talento e forza d'animo. Gli inizi sono difficili: famiglia metà italiana (il papà) metà francese (la mamma) e quartiere tormentato. La vita dura delle periferie rende però più forte la piccola Elodie, ne tempra il carattere, le insegna a combattere e a sognare. Soprattutto, a sognare in grande.

Di quel periodo Elodie ha parlato con grande limpidezza e senza reticenze. Sia della famiglia («C’è stato un periodo in cui mio padre ha fatto l’artista di strada, io mi vergognavo di quello che faceva» e «Il rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo, lei è molto esuberante, particolare, viene da una cultura diversa. Mia mamma è stata male ma tutto si è risolto per il meglio per fortuna. Io ho un brutto rapporto con la memoria, mi dimentico tutto e quindi non saprei dire come stavo allora», ha raccontato a Verissimo) sia del suo quartiere («Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non riuscire ad arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia di sognare») che della gretta intolleranza che ha dovuto fronteggiare da subito.

Le difficoltà hanno forgiato il suo carattere e anche il suo iter artistico: eliminata nel 2008 ai provini di X Factor e nel 2009 a quelli per Amici di Maria De Filippi, riesce a entrare nel cast di quest'ultimo programma solo nel 2015. Che non vince, arrivando seconda. Ma impegno e talento alla fine hanno la meglio e fanno di Elodie la vera, nuova grande voce italiana.

Il successo non ha cambiato la ragazza di borgata. Che può sfilare elegantissima sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, come una diva di Hollywood, e poco dopo tornare al Quartaccio, nei luoghi della sua infanzia per girare il video di “Volo via” e farsi intervistare dai ragazzi del quartiere, raccontando molto di sé, del suo rimpianto di non aver finito la scuola e spingendo i suoi giovani interlocutori a stringere i denti e lottare per farcela: «Sono felice di essere nata qui, delle persone con cui sono nata e cresciuta. Essere nata in un quartiere popolare mi ha insegnato che la vita è cruda e che bisogna essere incentrati su quello che vuoi fare e credere in qualcosa. Quando nasci in situazioni complesse è difficile capire cosa si voglia fare nella vita, ma a me ha insegnato molto”.

Discorsi seri affrontati con grande spontaneità e naturalezza, mettendosi in gioco senza paura. Come per la sua ultima, bellissima apparizione al Festival di Sanremo, quando Elodie ha toccato profondamente il cuore di tutto il pubblico ( e non solo) con parole tanto forti quanto semplici: «Sono Elodie, e per parlare davanti a voi ho dovuto abbattere un muro: parlare in pubblico non mi ha mai messo a mio agio. Ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe cose belle nella mia vita... Vengo da una borgata romana, dove ci sono anche persone arrabbiate e demoralizzate. Io ero una di quelle... Io sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa. Quello che mi ha insegnato la vita e la musica è che non bisogna sempre sentirsi all’altezza delle cose, l’importante è avere il coraggio di fare. Forse non sono all’altezza di questo palco, ma non è più un mio problema».

Frasi che parlano al cuore e alla mente di tutti. Grazie, Elodie, per queste parole.

