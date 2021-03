Lady Gaga in arrivo a Milano

Di “Gucci”, film che Ridley Scott sta girando in Italia, vi abbiamo già parlato. Così come vi abbiamo detto del suo cast monstre: Al Pacino, Jeremy Irons, Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver, tra gli altri.

Dopo la tappa romana l’intera troupe si sposta ora in Lombardia, tra Milano e – soprattutto - quel lago di Como diventato negli ultimi anni una meta amatissima dal jet set hollywoodiano. Oltre alla metropoli all’ombra della madonnina la destinazione di Ridley Scott e soci è il comune di Tremezzina, praticamente di fronte a Bellagio, dove si trova Villa Balbiano.

A Milano invece verranno girate alcune scene tra piazza del Duomo e il quadrilatero della moda. Qui l’appuntamento è per i prossimi giorni, dal 17 marzo invece (pare) sul Lago di Como, dove resteranno per una settimana circa. Fan e paparazzi sono avvisati, certo che le restrizioni per il covid aiuteranno non poco Lady Gaga e soci a sfuggire dai curiosi…

(Foto Getty Images)