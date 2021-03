Bruno Mars: gran ritorno con una nuova band e un nuovo singolo

Se vi manca tanto Bruno Mars, questa notizia vi regalerà tanta gioia: l'artista è di ritorno. E non è da solo. L'ultimo album di Bruno risale al 2016: si trattava di "24K Magic’". Nel 2019, poi, l'artista aveva pubblicato due singoli, "Please Me" con Cardi B e "Blow" con Ed Sheeran e Chris Stapleton. Adesso Mars ha unito le forze con Anderson .Paak e ha dato vita alla band Silk Sonic. Il primo singolo è "Leave The Door Open", un brano ricco di groove dal sapore Anni Settanta.

Uscirà anche un intero album del gruppo, intitolato "An Evening With Silk Sonic". Ma chi è Anderson .Paak? SI tratta di un cantante, rapper e produttore discografico statunitense. L'artista aveva già pubblicato due album, "Lovejoy" e "O.B.E. Vol.1" con il nome di Breezy Lovejoy. Nel 2014 aveva cambiato pseudonimo, scegliendo di chiamarsi Anderson .Paak, e dando alle stampe gli album "Venice" e "Malibu" (quest'ultimo nominato come Miglior album Urban Contemporary ai Grammy Award).

