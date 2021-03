Lady Gaga e la sua location non poi tanto segreta a Roma

Adam Driver è uno dei nomi più noti del cinema degli ultimi anni: grazie a Star Wars, soprattutto, ma è un attore bravissimo che ha lavorato anche con Spike Lee (“BlacKkKlansman”) e Jim Jarmusch (“I morti non muoiono”). E sono solo un paio di nomi. Jared Leto lo conosciamo tutti, Al Pacino non ha bisogno di nessuna presentazione. E poi c’è Stefani Joanne Angelina Germanotta, ovvero Lady Gaga. Una cast davvero imponente, d’altronde quando a dirigere il tutto c’è Ridley Scott…

Il film è “Gucci”, e racconta la storia dell’omicidio di Maurizio Gucci avvenuta a Milano nel 1995. Le riprese nel nostro paese sono in corso in questi giorni: a Roma, sul Lago di Como, a Gressoney. Base delle operazioni del regista statunitense è la capitale, cosa che ha mandato in eccitazione paparazzi e fotografi.

La più ricercata è proprio Lady Gaga, che torna a recitare dopo il clamoroso successo di pubblica e critica di “A Star Is Born”, film per il quale ha vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora e collezionato candidature quale migliore attrice dell’anno (Oscar, BAFTA, Golden Globe).

La cantante/attrice pare occupi un intero piano di un lussuoso albergo in via Veneto (assieme al suo staff) e finora è riuscita a seminare chi cerca di strapparle anche solo una fotografia. Nel film interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e che poi è stata condannata a 29 anni di carcere (in seguito ridotti a 26) come mandante dell’omicidio del marito. Intanto, quando non è sul set, pare che passi le giornate a provare vestiti e scarpe, sempre per esigenze di scena e che nessuno sappia dove vada quando riesce – sempre di nascosto – a uscire dall’hotel seminando i paparazzi. Il film dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.

(Foto Getty Images)