Marzo 1969: esce My Way di Frank Sinatra

Era il marzo 1969 quando veniva pubblicata una canzone destinata a diventare celebre: "My Way". Interpretata da Frank Sinatra, era stata scritta da Paul Anka che si era ispirato alla canzone francese "Comme d'habitude" di Claude François, a sua volta ispirato da un motivo composto da Jacques Revaux.

Paul Anka aveva ascoltato la canzone durante un soggiorno in Francia e ne aveva acquistato i diritti, creando una canzone a se stante. Quando però la sottopose a Frank Sinatra, dovette constatare che il cantante non l'apprezzava molto. A convincere Sinatra a interpretarla fu sua figlia Nancy, che invece la trovava ideale per il padre. Sinatra confessò anche di non amare la canzone, che però, ammetteva, era stata «molto buona con lui». Secondo la figlia Tina, SInatra trovava il brano «autoindulgente e autodeclamatorio».

Furono in molti poi a eseguire "My Way". Tra loro Elvis Presley, che, curiosamente, al pari di Sinatra, non l'amò particolarmente.

Tra gli altri musicisti che si sono cimentati con "My Way", ricordiamo Sid Vicious e Nina Hagen (la canzone divenne infatti curiosamente un simbolo punk)Luciano Pavarotti, Patty Pravo e Michael Bublé.

