Se Bryan Adams racconta una bellissima storia. Per musica e immagini

Ma che grande artista è Bryan Adams! Capace di regalarci meravigliosa musica, abile fotografo, impegnato nella tutela del nostro pianeta... un personaggio davvero completo. Che adesso decide di raccontarci una emozionante storia per immagini, partendo da una sua celebre chitarra, la Gibson Les Paul - Standard color vinaccia del 1980 con cui ha composto anche "Summer of 69". Bryan Adams l'aveva venduta nel 1988, pentendosene poi quasi subito e sentendone profondamente la mancanza. Finché un giorno, a metà degli Anni Novanta, mentre firmava a Toronto le copie di “18 Til I Die” un fan si fece avanti, dicendo di possedere la chitarra, che si era rotta e chiedendo se l'artista volesse ricomprarla. Naturalmente Adams accettò all'istante e adesso la Gibson Les Paul è ancora con lui. Ed è 'occasione per mostrare una carrellata di bellissime foto storiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

E non è tutto: sempre sui social, Bryan Adams ci ha invitati a dare un'occhiata al suo studio di registrazione. Speriamo che nuova musica sia in arrivo...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

(Foto Getty Images)