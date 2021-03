Sting canta e incanta: i video che toccano il cuore

Sting sa come regalarci sempre momenti emozionanti. Piccole perle preziose, che riscaldano sempre il cuore. Qualche giorno fa, il musicista ha pubblicato un momento davvero intenso. Sting ha infatti eseguito "Sister Moon", la bellissima canzone tratta dal suo secondo album da solista, "...Nothing Like the Sun", del 1987. Una scheggia indimenticabile del passato, ispirata proprio, come l'intero album, dal sonetto n° 130 di Shakespeare's Sonnet No. 130 ("My mistress' eyes are nothing like the sun", parole usate nel testo di "Sister Moon"). Ecco il video che l'artista ha pubblicato sui social.

Se poi l'emozione non è ancora abbastanza, Sting si è prodotto in un duetto con Gary Barlow, Take That. Sting e Barlow si uniscono per eseguire "Tempted", la canzone degli Squeeze composta da Glenn Tilbrook e Chris Difford.

Ecco il video del duetto:

(Foto Getty Images)