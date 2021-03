Freddie Mercury e i Queen protagonisti di un gioco per smartphone

I fan di Freddie Mercury e dei Queen hanno di che sbizzarrirsi. E' stato infatti creato un videogioco per smartphone che vede protagonista la leggendaria band.

Battezzato "Queen: Rock Tour", è nato per celebrare degnamente il cinquantesimo anniversario della band. Ai giocatori è richiesta una certa conoscenza del mondo dei Queen. Dovranno infatti ricreare al meglio lo stile di ciascuno componente del gruppo e dar vita a uno dei grandi, indimenticabili tour che hanno dato vita alla leggenda dei Queen. Si dovrà dunque impersonare a scelta Freddie Mercury, Brian May, John Deacon o Roger Taylor nel corso di 10 grandi storici show mondiali del gruppo.

Per l'occasione, si potrà scegliere se esibirsi in brani entrati nel mito come "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "Don’t Stop Me Now". AI giocatori migliori saranno poi rivelate curiosità inedite sui Queen e immagini mai viste finora e tratte dagli archivi della band.

«Abbiamo dedicato un'attenzione maniacale ai dettagli della storia dei Queen, alla loro autenticità e alla loro arte, per dar vita a un tributo adeguato auna delle band più celebri della storia del rock e per stabilire anche i nuovi standard qualitativi per i giochi dedicati ai musicisti sugli smartphone», ha voluto dichiarare Cedric Ratajczak, direttore creativo dell'azienda che ha sviluppato il progetto.

Il gioco è disponibile per cellulari Ios e Android.

