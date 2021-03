Laura Pausini vince il Golden Globe!

Gli Oscar sono quelli che ti danno la celebrità mondiale e una sorta di fama eterna, però se chiedete ad attori, registi e sceneggiatori (insomma, alla gente del cinema) quali sono i premi a cui tengono di più sono di sicuro i Golden Globe.

Nella notte italiana tra domenica e lunedì è andata in scena la 78a assegnazione dei riconoscimenti attribuiti dai membri della Hollywood Foreign Press.

Una edizione particolare, inevitabilmente, per via della pandemia, e che per una volta si è tenuta contemporaneamente sulle due coste degli Stati Uniti, con le due conduttrici (Tina Fey e Amy Poehler, per loro è la quarta volta) divise tra la Rainbow Room di New York e il Beverly Hilton Hotel a Los Angeles.

Una edizione, quella del 2021, che sorride all’Italia: Laura Pausini, alla sua prima candidatura in assoluto, si è portata a casa la statuetta per la miglior canzone originale, ovvero "Io sì/Seen" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti.

“Non posso crederci”, ha scritto la cantante romagnola sul suo account Instagram, “non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere 'visti'. A quella ragazzina che 28 anni fa ha vinto Sanremo e mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)



Tornando ai film a trionfare è stato "Nomadland" di Chloe Zhao, quest’ultima premiata come migliore regista: prima asiatica a vincerlo e seconda regista donna a ottenerlo dall’ormai lontanissimo 1984, quando a portarselo a casa fu Barbra Streisand per "Yentl".

Altri premi sono andati a “Borat 2” (miglior film comico), “The Crown” (migliore serie drammatica), miglior attore protagonista a Chadwick Boseman (miglior attore protagonista di Ma Rainey Black Bottom": un premio postumo, visto che l’attore è morto qualche mese fa per un cancro), Jodie Foster (miglior attrice non protagonista).

Nel corso della serata è stato assegnato anche il premio alla carriera a Jane Fonda.

(Foto Getty Images)