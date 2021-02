Francesca Michielin buon compleanno

Compie 26 anni Francesca Michielin, cantante di Bassano Del Grappa (Vicenza), sulle scene musicali dal 2011.

Il suo successo è iniziato quando Francesca aveva solamente 16 anni, ma già da bambina amava la musica e studiava pianoforte, a partire dai 9 anni, e il basso, a partire dai 12. Dopo aver vinto un talent show nel 2011, la Michielin sale sul palco del Festival di Sanremo nel 2012, ma non come concorrente: accompagna, infatti, Chiara Civello, durante la quarta serata. Ma all'Ariston torna altre due volte: nel 2016 come concorrente (arriva seconda con Nessun Grado di Separazione) e nel 2020 come "ospite" di Levante. Senza dimenticare che, nel 2021, la cantante parteciperà al Festival in coppia con Fedez.

Ma non solo il Festival, Francesca ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest, sempre nel 2016, proprio con lo stesso brano in cui si classifica seconda a Sanremo. Purtroppo, si è classificata solo sedicesima.

Francesca Michielin ha pubblicato quattro album: Riflessi di me (2012), di20 (2015), 2640 (2018) e Feat (stato di natura) (2020) e, nel 2021, uscirà una nuova fatica discografica, Feat (Fuori dagli spazi).

La cantante ha anche prestato la sua voce in alcuni film: è suo uno dei brani (Amazing) della colonna sonora di The Amazing Spiderman 2 - Il Potere di Electro, come anche la sigla di alcune serie animate e film.

Buon compleanno, Francesca!